Афганистан заявил об убийстве одного из лидеров "Исламского государства"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Сотрудники специальных сил Афганистана ликвидировали одного из главарей разведки экстремистской группировки “Исламское государство” Абдулла Оракзай. Об этом 1 августа сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на Афганский национальный директорат безопасности, передает УНН.
По сообщению, Оракзай, которого подозревают в причастности к многочисленным атак с военными и гражданскими жертвами, убили в ходе операции у восточного города Джелалабад. Дату события не уточняют.
О ликвидации Оракзай стало известно на фоне общего снижения количества нападений боевиков “ИГ”, которая имеет относительно невысокое присутствие в Афганистане.
Оракзай, известный как Аслам Фаруки, был арестован афганскими силовиками в апреле этого года.
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Организация объединенных наций в одном из недавних отчетов выражала опасения, что “ИГ” остается способной на организацию нападений и надеется рекрутировать больше сторонников среди противников мирного соглашения между Кабулом и группировкой “Талибан”.
По данным ООН, филиал “ИГ”, известная как “ИГИЛ-Х” (“Исламское государство Ирака и Леванта в провинции Хорасан”), “остается угрозой для Афганистана, США, союзников НАТО и партнеров ООН” несмотря на то, что американским военным удалось вытеснить их из афганских провинций Нангархар и Кунар в конце июля.
В частности “ИГ” взяла на себя ответственность за одну из самых смертоносных атак в стране в этом году: взрыве и нападении стрелка на религиозный храм сикхов в марте, когда погибли 25 человек.
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