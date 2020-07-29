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Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 88143 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 94424 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114117 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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Бойовики ІД напали на блокпост армії Іраку: вбито командуючого піхотною бригадою іракської армії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Командувач однієї з бригад 7-ї піхотної дивізії іракської армії і офіцер загинули у вівторок в результаті атаки бойовиків терористичного угрупування “Ісламська держава” на захід від Багдада. Про це повідомив в середу новинний портал Shafaq news з посиланням на заяву Об’єднаного оперативного командування ЗС країни, передає УНН.

За наявною інформацією, екстремісти напали з пустелі на армійський блокпост в районі міста Хіт в західній провінції Анбар. Як вказали в командуванні, бригадний генерал Ахмед Абдель Вахід аль-Лямі загинув “під час переслідування групи терористів”. Там також повідомили, що під час влаштованого радикалами теракту було вбито офіцера у званні лейтенанта, поранення отримали двоє військовослужбовців. Тим часом, відповідно до джерел в силових структурах, на які посилається Shafaq news, всього, крім генерала, ця вилазка забрала життя трьох офіцерів армії.

Даний інцидент став другим за минулий день. Раніше бойовики ІД влаштували на кордоні з Саудівською Аравією засідку на іракських прикордонників, в результаті чого один з них загинув і четверо були поранені.

Також, вчора в Іраку була обстріляна військова база.

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