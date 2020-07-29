Бойовики ІД напали на блокпост армії Іраку: вбито командуючого піхотною бригадою іракської армії

За наявною інформацією, екстремісти напали з пустелі на армійський блокпост в районі міста Хіт в західній провінції Анбар. Як вказали в командуванні, бригадний генерал Ахмед Абдель Вахід аль-Лямі загинув “під час переслідування групи терористів”. Там також повідомили, що під час влаштованого радикалами теракту було вбито офіцера у званні лейтенанта, поранення отримали двоє військовослужбовців. Тим часом, відповідно до джерел в силових структурах, на які посилається Shafaq news, всього, крім генерала, ця вилазка забрала життя трьох офіцерів армії.

Даний інцидент став другим за минулий день. Раніше бойовики ІД влаштували на кордоні з Саудівською Аравією засідку на іракських прикордонників, в результаті чого один з них загинув і четверо були поранені.

Також, вчора в Іраку була обстріляна військова база.