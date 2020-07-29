Боевики ИГ напали на блокпост армии Ирака: убит командующий пехотной бригадой иракской армии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Командующий одной из бригад 7-й пехотной дивизии иракской армии и офицер погибли во вторник в результате атаки боевиков террористической группировки “Исламское государство” к западу от Багдада. Об этом сообщил в среду новостной портал Shafaq news со ссылкой на заявление Объединенного оперативного командования ВС страны, передает УНН.
По имеющейся информации, экстремисты напали из пустыни на армейский блокпост в районе города Хит в западной провинции Анбар. Как указали в командовании, бригадный генерал Ахмед Абдель Вахид аль-Лями погиб “во время преследования группы террористов”. Там также сообщили, что во время устроенного радикалами теракта был убит офицер в звании лейтенанта, ранения получили двое военнослужащих. Между тем, согласно источникам в силовых структурах, на которые ссылается Shafaq news, всего, помимо генерала, эта вылазка унесла жизни трех офицеров армии.
Данный инцидент стал вторым за минувший день. Ранее боевики ИГ устроили на границе с Саудовской Аравией засаду на иракских пограничников, в результате чего один из них погиб и четверо были ранены.
Также, вчера в Ираке была обстреляна военная база.