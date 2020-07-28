В Іраку обстріляли військову базу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Вертоліт Мі-17 іракської армії отримав пошкодження в результаті ракетного обстрілу розташованої в районі Ет-Таджі на північ від Багдада військової бази, на якій також знаходяться американські військовослужбовці. Про це повідомив телеканал Al Sumaria з посиланням на джерела в ЗС республіки, передає УНН.
“Ракети, якими був обстріляний табір Ет-Таджі, потрапили в іракський вертоліт Мі-17”, — вказали вони.
Тим часом, за даними Al Sumaria, всього по базі було випущено чотири реактивні снаряди. Джерела в силових структурах столиці повідомили телестанції, що інформації про постраждалих до теперішнього моменту не надходило.
Раніше база Ет-Таджі, де, крім американців, розквартировані військовослужбовці з інших країн так званої міжнародної антитерористичної коаліції, неодноразово зазнавала ракетних ударів. Військовослужбовці США ставали мішенями подібних атак і на інших іракських об’єктах. Періодично відбуваються обстріли “зеленої зони” Багдада, яка особливо охороняється, в першу чергу розташованого там американського посольства.
Довідка: інтенсивність атак значно зросла після вбивства на початку січня в результаті удару ВПС США в районі багдадського аеропорту командувача силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану) Касема Сулеймані і заступника глави іракського шиїтського ополчення “Аль-Хашд аш-Шааб” Абу Махді аль-Мухандіса.