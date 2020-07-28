В Ираке обстреляли военную базу

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103569 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113001 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117893 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152104 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117190 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142635 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104507 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102866 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105155 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102315 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Вертолет Ми-17 иракской армии получил повреждения в результате ракетного обстрела расположенной в районе Эт-Таджи севернее Багдада военной базы, на которой также находятся американские военнослужащие. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в ВС республики, передает УНН.

“Ракеты, которыми был обстрелян лагерь Эт-Таджи, попали в иракский вертолет Ми-17”, — указали они.

Между тем, по данным Al Sumaria, всего по базе было выпущено четыре реактивных снаряда. Источники в силовых структурах столицы сообщили телестанции, что информации о пострадавших до настоящего момента не поступало.

Ранее база Эт-Таджи, где, помимо американцев, расквартированы военнослужащие из других стран так называемой международной антитеррористической коалиции, неоднократно подвергалась ракетным ударам. Военнослужащие США становились мишенями подобных атак и на других иракских объектах. Периодически происходят обстрелы особо охраняемой “зеленой зоны” Багдада, в первую очередь расположенного там американского посольства.

Справка: интенсивность атак значительно возросла после убийства в начале января в результате удара ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения “Аль-Хашд аш-Шааби” Абу Махди аль-Мухандиса.

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