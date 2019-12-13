Афера с "акциями" Tesla: обвинительный акт направлен в суд

"Прокуратурой города Киева в Голосеевский районный суд столицы направлено обвинительное заключение в отношении двух лиц, подозреваемых в организации масштабной аферы по продаже ценных бумаг американской компании "Tesla Motors Inc" по ч. Ч. 2, 3, 4 ст. 190 и ч.2 209 УК Украины", - говорится в сообщении.

По версии следствия, супружеская пара из Одессы в период с 2017 по 2019 год образовала в Украине ряд компаний - псевдо представительств американской компании "Tesla Motors Inc", использовав при этом схожие названия. Кроме того, подозреваемые разместили на своем интернет-ресурсе информацию о продаже ценных бумаг корпорации Tesla, а также автомобилей этой марки.

В действительности никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не получали и сделок с ценными бумагами не совершали. Все денежные средства, полученные от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали.

За период реализации мошеннической схемы подозреваемые обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн гривен.

Во время досудебного расследования в уголовном производстве проведено около 250 следователей и процессуальных действий, наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 8 млн гривен, заявлено 16 гражданских исков и направлен международно-правовой запрос в Соединенные Штаты Америки.