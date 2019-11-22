Афера з "акціями" Tesla: завершено досудове розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Завершено досудове розслідування у справі двох осіб,які підозрюються в організації масштабної афери із продажу цінних паперів американської компанії Tesla Motors Inc. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва у Facebook.
“На даний момент підозрюваним оголошено про завершення досудового розслідування, відповідно вимог ст.290 КПК України. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде скеровано до суду”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними прокуратури, підозрювані — подружня пара з Одеси — створили інтернет-сайт псевдопредставництва американської компанії Tesla Motors Inc в Україні, а також два підприємства ТОВ “Тесла Груп Україна” та ТОВ “Насдак Груп Україна”, через які пропонували громадянам придбати цінні папери цієї американської корпорації. У дійсності ніяких правочинів з цінними паперами зловмисники не здійснювали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не мали, а грошові кошти, отримані від громадян, привласнювали.
Також, ГПУ, зазначається, що за період реалізації шахрайської схеми підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 млн гривень.