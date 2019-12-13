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Афера з "акціями" Tesla: обвинувальний акт скеровано до суду

Афера з "акціями" Tesla: обвинувальний акт скеровано до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Обвинувальний акт щодо підозрюваних у афері з акціями компанії Tesla скеровано до суду, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"Прокуратурою міста Києва до Голосіївського районного суду столиці скеровано обвинувальний акт відносно двох осіб, які підозрюються в організації масштабної афери із продажу цінних паперів американської компанії "Tesla Motors Inc" за ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 та ч.2 ст.209 КК України", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, подружня пара з Одеси у період з 2017 по 2019 рік утворила в Україні низку компаній - псевдо представництв американської компанії "Tesla Motors Inc", використавши при цьому схожі назви. Крім того, підозрювані розмістили на власному інтернет-ресурсі інформацію про продаж цінних паперів корпорації Tesla, а також автомобілів цієї марки.

У дійсності ніякого відношення до діяльності корпорації підозрювані не мали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не отримували та правочинів з цінними паперами не здійснювали. Усі грошові кошти, отримані від потенційних інвесторів, вказані особи привласнювали.

За період реалізації шахрайської схеми підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 млн гривень.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено близько 250 слідчих та процесуальних дій, накладено арешт на майно підозрюваних на суму 8 млн гривень, заявлено 16 цивільних позовів та скеровано міжнародно-правовий запит до Сполучених Штатів Америки.

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