Адвокату, который защищал экс-порноактрису в иске с Трампом, предъявлены новые обвинения

По мнению прокуратуры, Авенатти использовал поддельные документы, чтобы заключить сделку, связанную с публикацией мемуаров Клиффорд, в которой она рассказывает о якобы имевшей место интимной связи с Трампом. Согласно условиям сделки, подопечная Авенатти, также известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, должна была получить 300 тысяч долларов. Позднее он сам якобы использовал часть этой суммы на личные и деловые расходы, выплатив Клиффорд лишь половину. Авенатти свою вину не признал, о чем сообщил в Twitter.

“Никакие денежные средства, связанные с госпожой Дэниелс, не были незаконно присвоены или использованы. Она получила юридические услуги на миллионы долларов, мы потратили огромные суммы на (сопутствующие) расходы. Она заплатила лишь 100 долларов за все, что получила. С нетерпением жду, когда жюри присяжных выслушает доказательства”, — написал адвокат.

Ранее жюри присяжных в американском штате Калифорния признало имеющиеся у властей улики достаточными для предъявления новых обвинений Авенатти, которому инкриминируется кража миллионов долларов из средств его клиентов, уклонение от уплаты налогов, мошенничество в банковской сфере. Адвокату может грозить пожизненное тюремное заключение.

Как сообщал УНН, суд обязал порноактрису выплатить Трампу 293 тыс долларов.