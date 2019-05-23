Адвокату, який захищав екс-порноакторку в позові з Трампом, висунули нові звинувачення

На думку прокуратури, Авенатті використовував підроблені документи, щоб укласти угоду, пов’язану з публікацією мемуарів Кліффорд, в якій вона розповідає про нібито інтимний зв’язок з Трампом. Згідно з умовами угоди, підопічна Авенатті, також відома під псевдонімом Стормі Деніелс, повинна була отримати 300 тисяч доларів. Пізніше він сам нібито використовував частину цієї суми на особисті і ділові витрати, виплативши Кліффорд лише половину. Авенатті свою провину не визнав, про що повідомив у Twitter.

“Ніякі грошові кошти, пов’язані з пані Деніелс, не були незаконно привласнені або використані. Вона отримала юридичні послуги на мільйони доларів, ми витратили величезні суми на (супутні) витрати. Вона заплатила лише 100 доларів за все, що отримала. З нетерпінням чекаю, коли журі присяжних вислухає докази”, — написав адвокат.

Раніше журі присяжних в американському штаті Каліфорнія визнало наявні у влади докази достатніми для пред’явлення нових звинувачень Авенатті, якому інкримінується крадіжка мільйонів доларів з коштів його клієнтів, ухилення від сплати податків, шахрайство в банківській сфері. Адвокату може загрожувати довічне тюремне ув’язнення.

Як повідомляв УНН, суд зобов’язав порноакторку виплатити Трампу 293 тис доларів.