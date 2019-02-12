Адвокаты попросили перенести заседание по Мангеру
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сторона защиты подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера просит суд перенести заседание на завтрашний день, так как не ознакомлена с материалами дела. Об этом сообщил корреспондент УНН с места события.
"Мне, как и никому из защитников, не вручены материалы дела, в связи с чем мы не можем осуществлять защиту клиента. Поэтому прошу перенести судебное заседание на завтрашний день после 14.00", - пояснил защитник.
Сам Мангер сообщил, что получил копию ходатайства, однако она пока находится у его защитника, который только едет в Киев. У его столичных защитников материалов дела нет.
Кроме того, он отметил, что подозреваемый не является задержанным, поэтому препятствий для переноса заседания нет.
Как сообщал УНН, 11 февраля на рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство об аресте председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер готов сотрудничать со следствием и не собирается никуда бежать.
Мангер является экс-членом партии "Батькивщина". Он был исключен из членов партии 9 февраля.
Напомним, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела.
4 ноября 2018 года, после трех месяцев лечения, активистка умерла.
28 января, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заслушали Виктора Гандзюк, отца погибшей Екатерины Гандзюк.
Во время выступления он назвал вероятных заказчиков убийства активистки, среди которых были имена криминального авторитета Алексея Левина, который, по словам отца, сотрудничает с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером и председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.