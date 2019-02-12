Адвокати попросили перенести засідання по Мангеру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сторона захисту підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера просить суд перенести засідання на завтрашній день, оскільки не ознайомлена з матеріалами справи. Про це повідомив кореспондент УНН з місця події.
"Мені, як і жодному захиснику, не вручені матеріали справи, у зв’язку із чим ми не можемо здійснювати захист клієнта. Тому прошу перенести судове засідання на завтрашній день після 14.00", - пояснив захисник.
Сам Мангер повідомив, що отримав копію клопотання, однак вона наразі перебуває у його захисника, який тільки-но їде до Києва. У його столичних захисників матеріалів справи немає.
Крім того, він наголосив, що підозрюваний не є затриманим, тож перепон для перенесення засідання немає.
Як повідомляв УНН, 11 лютого на розгляд до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про арешт голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.
Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер готовий співпрацювати зі слідством і не збирається нікуди тікати.
Мангер є екс-членом партії ВО "Батьківщина". Він був виключеним із членів партії 9 лютого.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла.
4 листопада 2018 року, після трьох місяців лікування, активістка померла.
28 січня, під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заслухали Віктора Гандзюка, батька загиблої Катерини Гандзюк.
Під час виступу він назвав імовірних замовників убивства активістки, серед яких були імена кримінального авторитета Олексія Левіна, який, за словами батька, співпрацює з головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.