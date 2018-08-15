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Адвокат Трампа заявил, что президент не знал о секретах демократов к публикациям WikiLeaks

Киев • УНН

 • 8126 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп, вопреки словам бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман, не знал заранее о содержании тайной переписки членов Национального комитета Демократической партии (НКДП) — до того, как ее опубликовала летом 2016 года организация WikiLeaks. Об этом заявил во вторник в эфире телекомпании CNN один из адвокатов главы государства Рудольф Джулиани, информирует УНН.

Адвокат Трампа заявил, что президент не знал о секретах демократов к публикациям WikiLeaks

“Я знаю точно, что она лжет”, — отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать слова Маниголт-Ньюман. “Я был более близок, чем она, к избирательной кампании (Трампа). Я был вовлечен в кампанию почти круглосуточно с июня по ноябрь (2016 года)”, — пояснил Джулиани.

Он обратил внимание на то, что “первое разоблачение WikiLeaks последовало в июле (2016 года) и застало всех врасплох. Он (Трамп) спросил меня, последуют ли новые разоблачения. Я ответил, что не знаю”, — рассказал адвокат президента США. Он признал, что исходил из мнения, услышанного по телевидению, о том, что основатель организации Джулиан Ассанж сначала выбирает самую уязвимую цель, а потом постепенно наращивает давление на нее. “Я сказал (Трампу), что у этого парня (Ассанжа) кое-что припрятано еще”, — добавил бывший мэр Нью-Йорка.

Как сообщал УНН, бывшая помощница Трампа заявила, что разговаривала со спецпрокурором Мюллером.

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