Адвокат Трампа заявив, що президент не знав про секрети демократів до публікацій WikiLeaks
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп, всупереч словам колишньої співробітниці Білого дому Омароси Маніголт-Ньюман, не знав заздалегідь про зміст таємного листування членів Національного комітету Демократичної партії (НКДП) — до того, як її опублікувала влітку 2016 року організація WikiLeaks. Про це заявив у вівторок в ефірі телекомпанії CNN один з адвокатів глави держави Рудольф Джуліані, інформує УНН.
“Я знаю точно, що вона бреше”, — зазначив він, відповідаючи на прохання прокоментувати слова Маніголт-Ньюман. “Я був ближчий, ніж вона, до виборчої кампанії (Трампа). Я був залучений в кампанію майже цілодобово з червня по листопад (2016 року)”, — пояснив Джуліані.
Він звернув увагу на те, що “перше викриття WikiLeaks було в липні (2016 року) і застало всіх зненацька. Він (Трамп) запитав мене, чи будуть нові викриття. Я відповів, що не знаю”, — розповів адвокат президента США. Він визнав, що виходив з думки, почутої по телебаченню, про те, що засновник організації Джуліан Ассанж спочатку вибирає найбільш вразливу ціль, а потім поступово нарощує тиск на неї. “Я сказав (Трампу), що у цього хлопця (Ассанжа) дещо приховано ще”, — додав колишній мер Нью-Йорка.
Як повідомляв УНН, колишня помічниця Трампа заявила, що розмовляла зі спецпрокурором Мюллером.