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Адвокат Трампа подтвердил, что тот подписал письмо о плане строительства в Москве

Киев • УНН

 • 9623 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил в среду, что был не прав, когда говорил, что Дональд Трамп в 2015 году не подписывал письмо о намерениях построить комплекс элитной недвижимости на территории международного делового центра “Москва-Сити”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CNN.

Адвокат Трампа подтвердил, что тот подписал письмо о плане строительства в Москве

“Я был не прав, если так сказал”, — приводит телекомпания CNN слова адвоката. Только в воскресенье Джулиани говорил, что его клиент не подписывал письма. “Я не видел цитату, но, возможно, я хотел сказать, что не было никакого договора, тем более подписанного”, — добавил юрист.

Как отмечает CNN, комментарий Джулиани подтверждает, что Трамп действительно поставил подпись под соответствующим документом.

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Во вторник телекомпания сообщила, что письмо было подписано республиканцем в 2015 году. Копия документа была продемонстрирована в прямом эфире CNN и позже опубликована на его сайте. Согласно письму, в планы строительства комплекса с предварительным названием Trump Moscow входило создание жилого дома с 250 апартаментами, отеля с 150 номерами, фитнес-центра, а также торговых и офисных помещений.

Как сообщал УНН, компания президента США Дональда Трампа The Trump Organization планировала подарить президенту РФ Владимиру Путину пентхаус стоимостью 50 миллионов долларов в небоскребе Trump Tower в Москве.

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