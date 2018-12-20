Адвокат Трампа підтвердив, що той підписав лист про план будівництва у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив в середу, що був не правий, коли говорив, що Дональд Трамп у 2015 році не підписував лист про наміри побудувати комплекс елітної нерухомості на території міжнародного ділового центру "Москва-Сіті". Про це повідомляє УНН із посиланням на телекомпанію CNN.
“Я був не правий, якщо так сказав”, — наводить телекомпанія CNN слова адвоката. Лише в неділю Джуліані говорив, що його клієнт не підписував листа. “Я не бачив цитату, але, можливо, я хотів сказати, що не було ніякого договору, тим більше підписаного”, — додав юрист.
Як зазначає CNN, коментар Джуліані підтверджує, що Трамп дійсно поставив підпис під відповідним документом.
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У вівторок телекомпанія повідомила, що цей лист було підписано республіканцем у 2015 році. Копія документа була продемонстрована в прямому ефірі CNN і пізніше опублікована на його сайті. Згідно з листом, в плани будівництва комплексу з попередньою назвою Trump Moscow входило створення житлового будинку з 250 апартаментами, готелю з 150 номерами, фітнес-центру, а також торгових та офісних приміщень.
Як повідомляв УНН, компанія президента США Дональда Трампа The Trump Organization планувала подарувати президенту РФ Володимиру Путіну пентхаус вартістю 50 мільйонів доларів у хмарочосі Trump Tower у Москві.