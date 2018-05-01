Адвокат: следствие два месяца не проводит действий по "делу Веджие Кашка"

Об этом на заседании общественного объединения “Крымская солидарность” заявил адвокат Трубача Ислям Велиев.

“Российское следствие ничего не проводит с нашими подопечными практически два месяца. Единственное — продолжают меру пресечения. И какие бы ходатайство защита не заявляла, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, а воз и ныне там”, — подчеркнул адвокат.

В Симферополе 23 ноября 2017 российские силовики задержали группу крымских татар — Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджы. Их обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции. Во время задержания российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже сообщили, что женщина умерла.

Как сообщал УНН, осужденный в аннексированном РФ Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает объявленую 43 дня назад голодовку и не планирует ее прекращать.