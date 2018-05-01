Адвокат: следствие два месяца не проводит действий по "делу Веджие Кашка"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Следственные органы РФ в Крыму на протяжении последних 2 месяцев не проводят никаких следственных действий в отношении фигурантов “дела Веджие Кашка” Бекира Дегерменджы, Асана Чапуха, Казим Аметова и Руслана Трубача. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
Об этом на заседании общественного объединения “Крымская солидарность” заявил адвокат Трубача Ислям Велиев.
“Российское следствие ничего не проводит с нашими подопечными практически два месяца. Единственное — продолжают меру пресечения. И какие бы ходатайство защита не заявляла, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, а воз и ныне там”, — подчеркнул адвокат.
В Симферополе 23 ноября 2017 российские силовики задержали группу крымских татар — Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджы. Их обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции. Во время задержания российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже сообщили, что женщина умерла.
Как сообщал УНН, осужденный в аннексированном РФ Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает объявленую 43 дня назад голодовку и не планирует ее прекращать.