Адвокат: слідство два місяці не проводить дій у "справі Веджіє Кашка"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Слідчі органи РФ в Криму впродовж останніх 2 місяців не проводять жодних слідчих дій відносно фігурантів “справи Веджіє Кашка” Бекіра Дегерменджи, Асана Чапуха, Казіма Аметова і Руслана Трубача. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
Про це на засіданні громадського об’єднання “Кримська солідарність” заявив адвокат Трубача Іслям Велієв.
“Російське слідство нічого не проводить із нашими підопічними практично два місяці. Єдине — продовжують запобіжний захід. І які б клопотання захист не заявляв, щоб зрушити справу з мертвої точки, а віз і нині там”, — підкреслив адвокат.
У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар — Казіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи. Їх звинувачують у вимаганні в громадянина Туреччини. Під час затримання російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше повідомили, що жінка померла.
Як повідомляв УНН, засуджений в анексованому РФ Криму український активіст Володимир Балух продовжує оголошене 43 дні тому голодування і не планує його припиняти.