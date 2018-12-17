Адвокат рассказал, как чувствует себя Штепа через почти месяц после инсульта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Бывший мэра Славянска Неля Штепа, которую почти месяц назад госпитализировали с инсультом, продолжает проходить курс лечения. Сейчас ее состояние стабильное. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин.
"Проходит лечение. Так же амбулаторно. Ездит в больницу каждый день до обеда. Затем возвращается домой. Состояние стабильное", – сообщил Тананакин.
На вопрос о прогнозах врачей, защитник ответил: "Не могу сказать. Я с врачами на эту тему не общался".
Как сообщал УНН, 22 ноября суд не смог продолжить рассмотрение уголовного производства в отношении Нели Штепы. Адвокаты заявили, что она попала в больницу с инсультом. В связи с этим суд перенес заседание по делу на 24 января 2019 года. Как сообщал адвокат, его подзащитная лечится дома и ежедневно ездит в больницу на капельницы.
Напомним, бывшего мэра Славянска задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".
Штепу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст.110 УК Украины, то есть посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.