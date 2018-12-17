Адвокат рассказал, как чувствует себя Штепа через почти месяц после инсульта

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 80320 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 179430 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 143534 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 207753 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 253053 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213491 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246370 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208281 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488109 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241367 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.3м/с
84%
Популярные новости

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14918 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13956 просмотра

Трехкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар во второй раз победил в бельгийской однодневке Тур Фландрии

6 апреля, 17:07 • 13291 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 13356 просмотра

ЕС готовит ответ на пошлины Трампа: контрмеры на 28 миллиардов долларов

6 апреля, 17:42 • 11797 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265324 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241578 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327049 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488108 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579615 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33105 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 207750 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79491 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75971 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81498 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Адвокат рассказал, как чувствует себя Штепа через почти месяц после инсульта

Киев • УНН

 • 19145 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Бывший мэра Славянска Неля Штепа, которую почти месяц назад госпитализировали с инсультом, продолжает проходить курс лечения. Сейчас ее состояние стабильное. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин.

Адвокат рассказал, как чувствует себя Штепа через почти месяц после инсульта

"Проходит лечение. Так же амбулаторно. Ездит в больницу каждый день до обеда. Затем возвращается домой. Состояние стабильное", – сообщил Тананакин.

На вопрос о прогнозах врачей, защитник ответил: "Не могу сказать. Я с врачами на эту тему не общался".

Как сообщал УНН, 22 ноября суд не смог продолжить рассмотрение уголовного производства в отношении Нели Штепы. Адвокаты заявили, что она попала в больницу с инсультом. В связи с этим суд перенес заседание по делу на 24 января 2019 года. Как сообщал адвокат, его подзащитная лечится дома и ежедневно ездит в больницу на капельницы.

Напомним, бывшего мэра Славянска задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".

Штепу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст.110 УК Украины, то есть посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.04
Bitcoin
$79,145.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,059.20
Ethereum
$1,596.68