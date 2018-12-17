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Адвокат розповів, як почувається Штепа за майже місяць після інсульту

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Колишній мера Слов'янська Неля Штепа, яку майже місяць тому госпіталізували з інсультом, продовжує проходити курс лікування. Наразі її стан стабільний. Про це у коментарі УНН повідомив адвокат Штепи Олександр Тананакін.

Адвокат розповів, як почувається Штепа за майже місяць після інсульту

"Проходить лікування. Так само амбулаторно. Їздить до лікарні кожен день до обіду. Потім вертається додому. Стан стабільний", – повідомив Тананакін.

На запитання щодо прогнозів лікарів, захисник відповів: "Не можу сказати. Я з лікарями на цю тему не спілкувався".

Як повідомляв УНН, 22 листопада суд не зміг продовжити розгляд кримінального провадження стосовно Нелі Штепи. Адвокати заявили, що вона потрапила до лікарні з інсультом. У зв'язку з цим суд переніс засідання у справі на 24 січня 2019 року. Як повідомляв адвокат, його підзахисна лікується вдома і щодня їздить до лікарні на крапельниці.

Нагадаємо, колишнього мера Слов'янська затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, у полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата".

Штепу обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ст.110 КК України, тобто посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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