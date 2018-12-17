Адвокат розповів, як почувається Штепа за майже місяць після інсульту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Колишній мера Слов'янська Неля Штепа, яку майже місяць тому госпіталізували з інсультом, продовжує проходити курс лікування. Наразі її стан стабільний. Про це у коментарі УНН повідомив адвокат Штепи Олександр Тананакін.
"Проходить лікування. Так само амбулаторно. Їздить до лікарні кожен день до обіду. Потім вертається додому. Стан стабільний", – повідомив Тананакін.
На запитання щодо прогнозів лікарів, захисник відповів: "Не можу сказати. Я з лікарями на цю тему не спілкувався".
Як повідомляв УНН, 22 листопада суд не зміг продовжити розгляд кримінального провадження стосовно Нелі Штепи. Адвокати заявили, що вона потрапила до лікарні з інсультом. У зв'язку з цим суд переніс засідання у справі на 24 січня 2019 року. Як повідомляв адвокат, його підзахисна лікується вдома і щодня їздить до лікарні на крапельниці.
Нагадаємо, колишнього мера Слов'янська затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, у полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата".
Штепу обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ст.110 КК України, тобто посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.