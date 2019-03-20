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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Адвокат рассказал о состоянии здоровья Штепы

Киев • УНН

 • 16839 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Бывшая руководительница Славянска Неля Штепа должна была вчера или сегодня перейти на амбулаторное лечение. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин.

Адвокат рассказал о состоянии здоровья Штепы

"Насколько мне известно, она должна была сегодня или вчера выписаться со стационарного лечения на амбулаторное", - сказал Тананакин.

Напомним, адвокат подозреваемого рассказал, что Штепа сейчас находится на лечении в кардиологическом отделении.

Как сообщал УНН, суд по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы перенесли на 2 апреля.

Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 ей объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Экс-руководительница Славянская обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.

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