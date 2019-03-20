Адвокат розповів про стан здоров’я Штепи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Колишня очільниця Слов'янська Неля Штепа повинна була вчора чи сьогодні перейти на амбулаторне лікування. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив адвокат Штепи Олександр Тананакін.
"На скільки мені відомо, вона повинна була сьогодні чи вчора виписатися зі стаціонарного лікування на амбулаторне», - сказав Тананакін.
Нагадаємо, адвокат підозрюваної розповів, що Штепа зараз перебуває на лікуванні в кардіологічному відділенні.
Як повідомляв УНН, суд у справі колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи перенесли на 2 квітня.
Нагадаємо, Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. Екс-очільниця Слов'янська обвинувачується у закликах до зміни меж України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. Максимальна санкція зазначених статей - довічне ув’язнення.