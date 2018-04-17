Адвокат: проверка Савченко на полиграфе может длиться до шести часов

"Наверняка известно, что допрос будет в Институте на сегодняшний день. Но везут ее сейчас сюда или нет... Предварительно мы со следствием оговаривали, что эта процедура начнется в 9 утра. В прошлый раз эксперты заявили о том, что процедура может длиться 5-6 часов. Мы заявили ходатайство о том, чтобы Надежде Викторовне предоставляли перерывы, если она будет в этом нуждаться. Она говорит, что сможет его пройти и что хорошо себя чувствует на это время", - заявил Соловей.

Напомним, проверка Савченко на полиграфе должна была состояться еще вчера, ради чего она приостановила голодовку на три дня. Проверка вчера не состоялась, и Савченко с 10:00 вчерашнего дня возобновила голодовку.