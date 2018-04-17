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Адвокат: проверка Савченко на полиграфе может длиться до шести часов

Адвокат: проверка Савченко на полиграфе может длиться до шести часов

Киев  •  УНН

 • 11484 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Сегодня в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз должна состояться проверка на полиграфе Надежды Савченко, которая может длиться до шести часов. Об этом сообщил журналистам адвокат Савченко Олег Соловей, передает УНН.

"Наверняка известно, что допрос будет в Институте на сегодняшний день. Но везут ее сейчас сюда или нет... Предварительно мы со следствием оговаривали, что эта процедура начнется в 9 утра. В прошлый раз эксперты заявили о том, что процедура может длиться 5-6 часов. Мы заявили ходатайство о том, чтобы Надежде Викторовне предоставляли перерывы, если она будет в этом нуждаться. Она говорит, что сможет его пройти и что хорошо себя чувствует на это время", - заявил Соловей.

Напомним, проверка Савченко на полиграфе должна была состояться еще вчера, ради чего она приостановила голодовку на три дня. Проверка вчера не состоялась, и Савченко с 10:00 вчерашнего дня возобновила голодовку.

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