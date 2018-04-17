Адвокат: перевірка Савченко на поліграфі може тривати до шести годин

"Напевно відомо, що допит буде в Інституті на сьогоднішній день. Але везуть її зараз сюди чи ні... Попередньо ми зі слідством обговорювали, що ця процедура почнеться о 9 ранку. Минулого разу експерти заявили про те, що процедура може тривати 5 -6 годин. Ми заявили клопотання про те, щоб Надії Вікторівні давали перерви, якщо у неї буде в цьому потреба. Вона каже, що зможе його пройти і що добре себе почуває на цей час", - заявив Соловей.

Нагадаємо, перевірка Савченко на поліграфі повинна була відбутися ще вчора, заради чого вона припинила голодування на три дні. Перевірка вчора не відбулася, і Савченко з 10:00 вчорашнього дня відновила голодування.