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Адвокат: перевірка Савченко на поліграфі може тривати до шести годин

Адвокат: перевірка Савченко на поліграфі може тривати до шести годин

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Сьогодні в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз має відбутися перевірка на поліграфі Надії Савченко, яка може тривати до шести годин. Про це повідомив журналістам адвокат Савченко Олег Соловей, передає УНН.

"Напевно відомо, що допит буде в Інституті на сьогоднішній день. Але везуть її зараз сюди чи ні... Попередньо ми зі слідством обговорювали, що ця процедура почнеться о 9 ранку. Минулого разу експерти заявили про те, що процедура може тривати 5 -6 годин. Ми заявили клопотання про те, щоб Надії Вікторівні давали перерви, якщо у неї буде в цьому потреба. Вона каже, що зможе його пройти і що добре себе почуває на цей час", - заявив Соловей.

Нагадаємо, перевірка Савченко на поліграфі повинна була відбутися ще вчора, заради чого вона припинила голодування на три дні. Перевірка вчора не відбулася, і Савченко з 10:00 вчорашнього дня відновила голодування.

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