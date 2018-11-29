Адвокат Николай Полозов будет защищать капитана судна "Бердянск"

"Итак, я принял поручение на защиту военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко", - написал Полозов.

Отметим, что ранее в ВМС сообщили, что капитан 2-го ранга 34-летний Гриценко с бронекатера "Бердянск" - родом из Крима, а его родители до сих пор живут на аннексированном РФ полуострове.

Напомним, подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в воскресенье у Керченского пролива.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.