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Адвокат Микола Полозов захищатиме капітана судна "Бердянськ"

Адвокат Микола Полозов захищатиме капітана судна "Бердянськ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Російський адвокат Микола Полозов захищати інтереси українського військового моряка, капітана судна "Бердянськ" Дениса Гриценка. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Отже, я прийняв доручення на захист військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка", - написав Полозов.

Відзначимо, що раніше у ВМС повідомили, що капітан 2-го рангу 34-річний Гриценко з бронекатера "Бердянськ" - родом ізКриму, а його батьки досі живуть на анексованому РФ півострові. 

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 січня 2019 року всіх українських моряків, затриманих російськими прикордонниками у неділю біля Керченської протоки.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

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