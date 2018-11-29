Адвокат Микола Полозов захищатиме капітана судна "Бердянськ"

"Отже, я прийняв доручення на захист військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка", - написав Полозов.

Відзначимо, що раніше у ВМС повідомили, що капітан 2-го рангу 34-річний Гриценко з бронекатера "Бердянськ" - родом ізКриму, а його батьки досі живуть на анексованому РФ півострові.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 січня 2019 року всіх українських моряків, затриманих російськими прикордонниками у неділю біля Керченської протоки.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.