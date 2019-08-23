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Адвокат "крымских дезертиров" заявил, что формула обмена уточняется

Адвокат "крымских дезертиров" заявил, что формула обмена уточняется

Киев  •  УНН

 • 24291 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Адвокат Валентин Рыбин сообщил в комментарии УНН, что ранее обнародованная формула обмена удерживаемыми между Россией и Украиной приблизительно соответствует реальному положению вещей, но добавил, что возможны уточнения.

Ранее в СМИ сообщалась формула обмена 33 на 33 без учета главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Рыбин отметил, что формула обмена, которая ранее была обнародована, "приблизительно такая же".

"Возможно, будут изменения", - добавил он.

Что касается сроков обмена, то адвокат заявил, что "это будет очень скоро".

В то же время, адвокат отказался называть фамилии или количество тех, кого готовит Украина для передачи российской стороне.

"Мне известно о всех, но я эту информацию распространять не могу пока", - сказал Рыбин.

Отвечая на вопрос о том, встречался ли он с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая прибыла в Киев, Рыбин ответил:

"Я с Татьяной Николаевной сегодня не встречался. Пока. С ней мы не общались. Что до ситуации с обменом… процедуры проводятся, люди готовятся. Я думаю, что скоро это произойдет".

Ранее Валентин Рыбин заявил о готовящемся обмене и назвал ряд фамилий тех, кого Украина передаст в обмен на политзаключенных: Александр Баранов, Алексей Одинцов, Игорь Кимаковский, Евгений Мефедов. Он добавил, что будут и другие.

Бывшие украинские военные Одинцов и Баранов, осужденные по "делу крымских дезертиров", были задержаны в 2016 году на админчерте между Крымом и Херсонской областью. После аннексии полуострова в 2014 году они перешли на службу в российскую армию. В РФ тогда заявили, что Украина устроила "похищение" военнослужащих. В феврале 2018 года Баранова приговорили к 13 годам лишения свободы, а Одинцова - к 14 годам лишения свободы. Оба свою вину не признали.

Игоря Кимаковского задержали в июле 2015 года. Тогда СБУ сообщила, что они "поймали агента ФСБ". По данным спецслужб, он собирал информацию о передислокации украинских военных.

Евгений Мефедов – фигурант дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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