Адвокат "крымских дезертиров" заявил о подготовке четырех арестантов к обмену

"Я могу подтвердить, что, действительно, мои подзащитные – граждане Российской Федерации и не только – проходят процессуальные процедуры, в результате которых они смогут свободно покинуть территорию Украины. Мы готовимся к предстоящему обмену. Надеюсь, что он произойдет в ближайшее время. В обмене примут участие Александр Баранов, Алексей Одинцов, Игорь Кимаковский, Евгений Мефедов, а также другие. Дату назвать не могу, но, думаю, это будет очень скоро, очень", – сказал Рыбин.

В 2016 году на админчерте между аннексированным Крымом и Херсонской областью задержали двух украинских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, которые в 2014 году "перешли на службу в российскую армию". 8 февраля 2018 года Подольский райсуд Киева приговорил Баранова к 13 годам лишения свободы. 6 февраля 2018 года к 14 годам лишения свободы был осужден также Одинцов. Оба свою вину не признали.

Фамилии Баранова и Одинцова фигурируют в списке россиян, которых украинская власть готова обменять на украинских граждан, осужденных в России, отмечает издание.

Игоря Кимаковского задержали в июле 2015 года. Тогда Служба безопасности Украины сообщила, что они поймали агента ФСБ. По данным спецслужб, он собирал информацию о передислокации украинских военных.

Евгений Мефедов – фигурант дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. 18 сентября 2017 года городской суд Черноморска вынес оправдательный приговор в его отношении, но в тот же день Мефедова снова задержали, объявив ему новое подозрение – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

И Кимаковский, и Нефедов ранее писали заявления на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять их на удерживаемых в России украинских политзаключенных.

Напомним, российский адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил, что вопрос обмена между РФ и Украиной может решиться в течение ближайших дней.

Российский политический Telegram-канал "Незыгарь Brief" сообщил накануне, что "в Лефортово для обмена доставлены 8 украинцев".