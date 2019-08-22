Адвокат "кримських дезертирів" заявив про підготовку чотирьох арештантів до обміну

"Я можу підтвердити, що, дійсно, мої підзахисні - громадяни Російської Федерації і не тільки - проходять процесуальні процедури, в результаті яких вони зможуть вільно покинути територію України. Ми готуємося до майбутнього обміну. Сподіваюся, що він відбудеться найближчим часом. В обміні візьмуть участь Олександр Баранов, Олексій Одинцов, Ігор Кімаковський, Євген Мефьодов, а також інші. Дату назвати не можу, але, думаю, це буде дуже скоро, дуже", - сказав Рибін.

У 2016 році на адмінмежі між анексованим Кримом і Херсонською областю затримали двох українських військових Максима Одинцова і Олександра Баранова, які в 2014 році "перейшли на службу в російську армію". 8 лютого 2018 року Подільський райсуд Києва засудив Баранова до 13 років позбавлення волі. 6 лютого 2018 року до 14 років позбавлення волі був засуджений також Одинцов. Обидва свою провину не визнали.

Прізвища Баранова і Одинцова фігурують в списку росіян, яких українська влада готова обміняти на українських громадян, засуджених у Росії, зазначає видання.

Ігоря Кімаковського затримали в липні 2015 року. Тоді Служба безпеки України повідомила, що вони зловили агента ФСБ. За даними спецслужб, він збирав інформацію про передислокацію українських військових.

Євген Мефьодов - фігурант справи про події 2 травня 2014 року в Одесі. 18 вересня 2017 року міський суд Чорноморська виніс виправдувальний вирок щодо нього, але у той же день Мефьодова знову затримали, оголосивши йому нову підозру - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

І Кімаковський, і Нефьодов раніше писали заяви на ім'я президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти їх на утримуваних в Росії українських політв'язнів.

Нагадаємо, російський адвокат українських моряків Микола Полозов повідомив, що питання обміну між РФ та Україною може вирішитися протягом найближчих днів.

Російський політичний Telegram-канал "Незыгарь Brief" повідомив напередодні, що "до Лефортово для обміну доставлені 8 українців".