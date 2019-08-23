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Адвокат "кримських дезертирів" заявив, що формула обміну уточнюється

Адвокат "кримських дезертирів" заявив, що формула обміну уточнюється

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Адвокат Валентин Рибін повідомив у коментарі УНН, що раніше оприлюднена формула обміну утримуваними між Росією й Україною приблизно відповідає реальному стану речей, але додав, що можливі уточнення.

Раніше у ЗМІ повідомлялося формула обміну 33 на 33 без урахування головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Рибін зазначив, що формула обміну, яка раніше була оприлюднена, "приблизно така сама".

"Можливо, будуть зміни", - додав він.

Щодо термінів обміну, то адвокат заявив, що "це буде дуже скоро".

Водночас, адвокат відмовився називати прізвища або кількість тих, кого готує Україна для передачі російській стороні.

"Мені відомо про всіх, але я цю інформацію поширювати не можу поки", - сказав Рибін.

Відповідаючи на питання про те, чи зустрічався він із російським омбудсменом Тетяною Москальковою, яка прибула до Києва, Рибін відповів:

"Я з Тетяною Миколаївною сьогодні не зустрічався. Поки. З нею ми не спілкувалися. Щодо ситуації з обміном... процедури проводяться, люди готуються. Я думаю, що скоро це станеться".

Раніше Валентин Рибін заявив, що готується обмін, і назвав низку прізвищ тих, кого Україна передасть в обмін на політв'язнів: Олександр Баранов, Олексій Одинцов, Ігор Кімаковський, Євген Мефедов. Він додав, що будуть і інші.

Колишні українські військові Одинцов і Баранов, засуджені у "справі кримських дезертирів", були затримані у 2016 році на адмінмежі між Кримом і Херсонською областю. Після анексії півострова у 2014 році вони перейшли на службу в російську армію. У РФ тоді заявили, що Україна влаштувала "викрадення" військовослужбовців. У лютому 2018 року Баранова засудили до 13 років позбавлення волі, а Одинцова - до 14 років позбавлення волі. Обидва свою провину не визнали.

Ігоря Кімаковського затримали у липні 2015 року. Тоді СБУ повідомила, що вони "зловили агента ФСБ". За даними спецслужб, він збирав інформацію про передислокацію українських військових.

Євген Мефедов - фігурант справи про події 2 травня 2014 року в Одесі.

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