Администратор Telegram-каналов для уклонистов оказался агентом фсб: ему грозит пожизненное

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Киев  •  УНН

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СБУ задержала 52-летнего мужчину из Житомирской области, который создавал каналы для уклонистов и планировал работать на российскую пропаганду. Подозреваемому грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Сотрудники СБУ задержали 52-летнего мужчину из Житомирщины еще в августе этого года, когда тот пытался сбежать через реку Днепр на границе с Беларусью, чтобы попасть в Россию. Выяснилось, что он был завербован кремлевской спецслужбой и работал на них, создавая каналы для уклонистов, где давал им подробные инструкции о том, как избежать мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Этот человек не только администрировал уже существующие каналы, но и создал новые, на которых активно предлагал маршруты для побега в Россию, обходя контрольные пункты. Он даже сам проводил разведку на границе, определяя пути побега через лесные тропы или водоемы, и отправлял их на карты своим клиентам.

Впоследствии он планировал присоединиться к информационно-психологическим операциям фсб, чтобы дискредитировать украинские государственные институты, рассказывая в прямых эфирах ложь от имени украинцев на пропагандистских каналах.

СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене по статье 111 Уголовного кодекса Украины, ведь его действия могут повлечь ущерб безопасности страны во время военного положения. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Его действия квалифицированы также по статьям о препятствовании деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1) и незаконное пересечение границы (ч. 2 ст. 332).

Совместными усилиями СБУ и пограничников этот злоумышленник был задержан, а дело уже передано в суд.

Напомним,

В Днепре задержали организаторов «уклоняющегося бизнеса». В группу входили работники ТЦК, военные, врачи и гражданские, которые действовали как посредники. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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