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АЧС уже в Латвии: зафиксированы 19 новых очагов заболевания

АЧС уже в Латвии: зафиксированы 19 новых очагов заболевания

Киев  •  УНН

 • 9509 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Инспекторы продовольственно-ветеринарной службы Латвии констатировали 19 новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, передает УНН со ссылкой на tvnet.lv.

АЧС обнаружена у пяти кабанов в Гибульской волости (административно-территориальная единица - ред.) Талсинского края, двух кабанов в Ирлавской волости Тукумского края и по одному - в 12 других волостях.

Таким образом, в 2018 году вирус АЧС зафиксирован уже у 314 кабанов в 140 волостях страны.

Отмечается, что АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года в нескольких метрах от границы с Беларусью.

Напомним, что в Польше заявили о намерении построить забор на границе с Украиной и Беларусью, для того чтобы минимизировать риски распространения АЧС.

Кроме этого, польские фермеры потребовали отставки своего министра сельского хозяйства за провал борьбы с АЧС.

В Украине между тем уже почти год отсутствует министр агрополитики. На этом фоне темпы распространения АЧС в стране не падают, и с начала года уже было зафиксировано более 30 вспышек.

“В интересах правительства — прекратить тянуть с кадровыми решениями и все же определиться с ответственным (!) за аграрную ситуацию в стране”, — заявил депутат ВР Сергей Тригубенко, комментируя отказ Минагрополитики утвердить 5-летнюю программу борьбы с АЧС, предложенную фермерами и экспертами.

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