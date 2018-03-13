АЧС уже в Латвии: зафиксированы 19 новых очагов заболевания
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Инспекторы продовольственно-ветеринарной службы Латвии констатировали 19 новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, передает УНН со ссылкой на tvnet.lv.
АЧС обнаружена у пяти кабанов в Гибульской волости (административно-территориальная единица - ред.) Талсинского края, двух кабанов в Ирлавской волости Тукумского края и по одному - в 12 других волостях.
Таким образом, в 2018 году вирус АЧС зафиксирован уже у 314 кабанов в 140 волостях страны.
Отмечается, что АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года в нескольких метрах от границы с Беларусью.
Напомним, что в Польше заявили о намерении построить забор на границе с Украиной и Беларусью, для того чтобы минимизировать риски распространения АЧС.
Кроме этого, польские фермеры потребовали отставки своего министра сельского хозяйства за провал борьбы с АЧС.
В Украине между тем уже почти год отсутствует министр агрополитики. На этом фоне темпы распространения АЧС в стране не падают, и с начала года уже было зафиксировано более 30 вспышек.
“В интересах правительства — прекратить тянуть с кадровыми решениями и все же определиться с ответственным (!) за аграрную ситуацию в стране”, — заявил депутат ВР Сергей Тригубенко, комментируя отказ Минагрополитики утвердить 5-летнюю программу борьбы с АЧС, предложенную фермерами и экспертами.