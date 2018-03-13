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АЧС вже в Латвії: зафіксовані 19 нових осередків захворювання

АЧС вже в Латвії: зафіксовані 19 нових осередків захворювання

Київ • УНН

 • 9509 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Інспектори продовольчо-ветеринарної служби Латвії констатували 19 нових випадків захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у популяції кабанів, передає УНН з посиланням на tvnet.lv.

АЧС виявлено у п'ятьох кабанів в Гібульскій волості (адміністративно-територіальна одиниця - ред.) Талсинского краю, двох кабанів в Ірлавській волості Тукумського краю і по одному - в 12 інших волостях.

Таким чином, в 2018 році вірус АЧС зафіксований вже у 314 кабанів в 140 волостях країни.

Зазначається, що АЧС в Латвії вперше була констатована в червні 2014 року в декількох метрах від кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, що в Польщі заявили про намір побудувати паркан на кордоні з Україною і Білоруссю, для того, щоб мінімізувати ризики поширення АЧС.

Крім цього, польські фермери зажадали відставки свого міністра сільського господарства за провал боротьби з АЧС.

В Україні, між тим, вже майже рік відсутній міністр агрополітики. На цьому тлі темпи поширення АЧС в країні не падають, і з початку року вже було зафіксовано понад 30 спалахів.

"В інтересах уряду - припинити тягнути з кадровими рішеннями і все ж визначитися з відповідальним (!) за аграрну ситуацію в країні", - заявив депутат ВР Сергій Тригубенко, коментуючи відмову Мінагрополітики затвердити 5-річну програму боротьби з АЧС, запропоновану фермерами та експертами.

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