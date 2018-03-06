АЧС продолжает распространяться западными регионами Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Черновицкой области зарегистрирован случай заболевания африканской чумой свиней. Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы, передает УНН.
Сообщается, что в Новоселицком районе Черновицкой области на территории несанкционированной свалки были обнаружены трупы домашних свиней.
По результатам лабораторного исследования проб биоматериала в государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, установлен диагноз АЧС.
"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - говорится в сообщении.
Напомним, по словам председателя Ассоциации животноводов Украины Ирины Пономарь, из-за неэффективных мер АЧС терроризирует Украину более двух лет. Но несмотря на это, Минагрополитики почти год игнорирует Программу борьбы с АЧС, предложенную АЖУ и специалистами.
По подсчетам экспертов, АЧС помешала Украине заработать дополнительные 12 млн долл. на экспорте свинины. А убытки от болезни превышают уже 1 млрд грн.
Неспособность власти эффективно реагировать на распространение болезни привела к значительному подорожанию свинины и сала - констатируют специалисты.
Добавим, что, по словам нардепа С.Тригубенко, преодолеть АЧС уполномоченным органам мешает отсутствие профессиональных кадров и неэффективное использование бюджетных средств.