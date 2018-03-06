АЧС продовжує ширитись західними регіонами України

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Чернівецькій області зареєстровано випадок захворювання африканською чумою свиней. Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби, передає УНН.

Повідомляється, що у Новоселицькому районі Чернівецької області на території несанкціонованого сміттєзвалища було виявлено трупи домашніх свиней.

За результатами лабораторного дослідження проб біоматеріалу в державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, встановлено діагноз АЧС.

"В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за словами голови Асоціації тваринників України Ірини Паламар, через неефективні заходи АЧС тероризує Україну більше двох років. Але незважаючи на це, Мінагрополітики майже рік ігнорує Програму боротьби з АЧС, запропоновану АТУ і фахівцями.

За підрахунками експертів, АЧС завадила Україні заробити додаткові 12 млн дол. на експорті свинини. А збитки від хвороби перевищують вже 1 млрд грн. Нездатність влади ефективно реагувати на поширення хвороби призвела до значного подорожчання свинини і сала - констатують фахівці.

Додамо, що, за словами нардепа С.Тригубенка, подолати АЧС уповноваженим органам заважає відсутність професійних кадрів і неефективне використання бюджетних коштів.

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