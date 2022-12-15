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Опрос: абсолютное большинство украинцев уверено, что наша страна сможет отразить нападение рф

Опрос: абсолютное большинство украинцев уверено, что наша страна сможет отразить нападение рф

Киев • УНН

 • 183527 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Абсолютное большинство украинцев уверено, что страна сможет отразить нападение россии. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" в рамках Девятнадцатого общенационального опроса в условиях войны 20-21 ноября 2022 года проведено комплексное исследование по оценкам изменений в различных сферах жизни граждан нашей страны на следующий год, пишет УНН.

Детали 

В частности, 75% абсолютно уверены, что Украина сможет отразить нападение и 21% - скорее уверены. На западе страны 80% респондетнов уверены в способности Украины отразить нападение, в центре – 75%, на востоке – 74% и на юге – 71% опрашиваемых.

Две трети опрошенных ожидают, что следующий 2023 год будет лучше предыдущего. 12% считают, что год будет таким же, 16% - хуже. По сравнению с прошлогодним исследованием показатели более оптимистичны. Также почти 90% смотрят в 2023 году с оптимизмом, лишь 6% с пессимизмом.

Оценивая изменения в различных сферах за последний год, больше положительных оценок было зафиксировано в политической ситуации (около половины отметили, что она улучшилась) и чувство уверенности в будущем (около 40% опрошенных отметили об улучшении).

Относительно оценки собственного здоровья две трети отметили отсутствие изменений, треть – об ухудшении. Хуже всего опрошенные оценили экономическую ситуацию в стране: 80% отметили об ухудшении, 10% - отсутствие изменений, лишь 6% - об улучшении. Об ухудшении материального положения семьи отметили более 60%, треть – об отсутствии изменений, об улучшении – только 4%.

В динамике за последний год улучшилось чувство уверенности в будущем и оценки политической ситуации в стране. Оценка собственного материального положения и страны хоть и претерпели за год негативные изменения, однако показатели не хуже уровня 2018 года. Особенно заметны негативные тенденции в оценках экономики и финансов среди представителей младшего и среднего поколения.

Оценивая изменения в отдельных областях, лучшие оценки наблюдаются в оценке обороноспособности страны (90%) и международном имидже Украины (86%).

В сфере свободы слова и демократии половина опрошенных не почувствовали изменений, 34% - считают, что ситуация улучшилась, 12% - ухудшилась. По состоянию дорог 42% отметили, что изменений не произошло, 24% - увидели улучшение, 28% - ухудшение. Ситуация в борьбе с коррупцией не изменилась для 46%, улучшилась – для 22%, ухудшилась – для 17%. Качество медицинского обеспечения и жилищного коммунальных услуг не изменилось почти для половины опрошенных, улучшилось для 12% и 8% соответственно, ухудшилось – для 23% и 41% соответственно.

Хуже всего опрошенные оценили ситуацию с ценами на основные товары и лекарства (ухудшилось для 94%), возможности найти работу (ухудшилось для 72%) и качества образования (ухудшилось для 55%).

В динамике негативные тенденции наблюдаются в оценке состояния дорог, возможности найти работу и качества образования. Не изменились за год оценки цен на основные товары и лекарства. Улучшились индексы качества услуг ЖКХ, медицинского обеспечения, борьбы с коррупцией, свободы слова и демократии, и особенно международного имиджа.

Аудитория опроса: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Срок проведения: 20-21 ноября 2022 года.

Дополнение

После начала широкомасштабной войны, которую начала россия, украинское общество впервые за годы независимости на высоком уровне начало считать, что вокруг существуют определенные общепризнанные нормы – 48%.

Украинские Национальные Новости

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