Абсолютное большинство украинцев против территориальных уступок для окончания войны: опрос

Цитата

"Абсолютное большинство респондентов – 84% – продолжают придерживаться взгляда, что никакие территориальные уступки не являются допустимыми, даже если из-за этого война продлится дольше и будут другие угрозы. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий", - свидетельствуют данные опроса.

Детали

Социологи сообщили, что в течение года, с мая 2022 года по май 2023-го, существенных изменений в общественных настроениях практически не было. Согласно информации, каждый раз абсолютное большинство респондентов (82-87%) высказывались против территориальных уступок и абсолютное меньшинство (8-10%) были готовы к ним.

Отмечается, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. В частности, среди жителей востока, 75% высказались против уступок, "за" выступило лишь 13% респондентов. Среди жителей юга – 86% против уступок, готовы – лишь 8%.

Кроме этого, информируют социологи, против любых уступок выступает абсолютное большинство граждан независимо от того, на каком языке они преимущественно общаются дома. Так, если среди украиноязычных граждан 85% против уступок, то среди русскоязычных граждан таких опрошенных 80%.

Сообщается, что из 1029 опрошенных украинцев только 19 продолжают идентифицировать себя по национальности как русские. Социологи подчеркивают, что такого количества недостаточно для статистически надежных расчетов, впрочем, среди них только 2 респондента выступают "за", а 15, наоборот, отвергают любые уступки.

"Мы видим, что с мая 2022 года общественные настроения практически не меняются и сохраняется абсолютное большинство граждан, которые против любых территориальных уступок агрессору... По этим результатам месяцы изнурительной борьбы украинцев против жестокой России. То, что несмотря на все потери и разрушения украинцы сохраняют непреклонность в вопросах уступок, свидетельствует о высокой устойчивости и понимании невозможности настоящего справедливого мира без возвращения своих территорий", - прокомментировал результаты опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушевский.

Справка

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" был проведен КМИС в течение 26 мая-5 июня 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 1029 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился с гражданами Украины в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Напомним

Согласно опросу социологической службы Центра Разумкова, проведенному в марте 2023 года, 93% украинцев верят в победу Украины в войне с РФ. Из них 79,5% уверены в этом, скептиков — лишь 3,5% опрошенных.