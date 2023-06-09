Абсолютна більшість українців проти територіальних поступок для закінченя війни: опитування

Цитата

"Абсолютна більшість респондентів – 84% – продовжують дотримуватися погляду, що жодні територіальні поступки не є припустимим, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій", - свідчать дані опитування.

Деталі

Соціологи повідомили, що протягом року, з травня 2022 року по травень 2023-го, істотних змін у суспільних настроях практично не було. Згідно з інформацією, кожного разу абсолютна більшість респондентів (82-87%) висловлювалися проти територіальних поступок і абсолютна меншість (8-10%) були готовими до них.

Зазначається, що у всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Зокрема, серед жителів сходу, 75% висловилися проти поступок, "за" виступило лише 13% респондентів. Серед жителів півдня – 86% проти поступок, готові – лише 8%.

Крім цього, інформують соціологи, проти будь-яких поступок виступає абсолютна більшість громадян незалежно того, якою мовою вони переважно спілкуються вдома. Так, якщо серед українськомовних громадян 85% проти поступок, то серед російськомовних громадян таких опитаних 80%.

Повідомляється, що з 1029 опитаних українців лише 19 продовжують ідентифікувати себе за національністю як росіяни. Соціологи підкреслюють, що такої кількості недостатньо для статистично надійних розрахунків, утім, серед них лише 2 респонденти виступають "за", а 15, навпаки, відкидають будь-які поступки.

"Ми бачимо, що з травня 2022 року суспільні настрої практично не змінюються і зберігається абсолютна більшість громадян, які проти будь-яких територіальних поступок агресору... За цими результатами місяці виснажливої боротьби українців проти жорстокої росії. Те, що попри всі втрати і руйнування українці зберігають непохитність у питаннях поступок, свідчить про високу стійкість і розуміння неможливості справжнього справедливого миру без повернення своїх територій", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушевський.

Довідка

Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" було проведене КМІС упродовж 26 травня-5 червня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1029 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з громадянами України у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо

Згідно з опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова, проведеним у березні 2023 року, 93% українців вірять у перемогу України у війні з рф. З них 79,5% впевнені в цьому, скептиків — лише 3,5% опитаних.