Абсолютное большинство украинцев поддерживает снятие неприкосновенности с нардепов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Согласно результатам социологического опроса, более 90% украинцев поддерживают инициативу о досрочном прекращении полномочий народного депутата за кнопкодавтство и прогулы, сокращение до 300 количества парламентариев и снятия депутатской неприкосновенности. Соответствующие результаты соцопроса обнародовала Социологическая группа “Рейтинг”, передает УНН.
Согласно результатам опроса, абсолютное большинство опрошенных (более 90%) поддерживают инициативы о досрочном прекращении полномочий народного депутата за кнопкодавство и прогулы, уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 и снятие депутатской неприкосновенности.
Кроме того, более 70% украинцев поддерживают предоставление законодательной инициативы гражданам Украины, расширение полномочий Президента о назначении руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированных антикоррупционной прокуратуры (САП), а также увеличение количества уполномоченных по правам человека (омбудсменiв). Около двух третей граждан выступают за закрепление в Конституции нормы о выборах народных депутатов по пропорциональной избирательной системе и отмене адвокатской монополии.
Справка. Приведенные данные были получены в результате социологического опроса, проведенного 6-10 сентября социологической группой "Рейтинг" среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Напомним, перед голосованием за соответствующий законопроект Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления с парламентской трибуны заявил, что 90% граждан Украины требует снятия неприкосновенности с народных депутатов, поскольку сейчас депутатский мандат позволяет многим из них избежать, в том числе, уголовной ответственности за совершенные преступления.