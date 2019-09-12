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Абсолютна більшість українців підтримує зняття недоторканності з нардепів

Абсолютна більшість українців підтримує зняття недоторканності з нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Згідно з результатами соціологічного опитування, понад 90% українців підтримують ініціативу щодо дострокового припинення повноважень народного депутата за кнопкодавтство і прогули, скорочення до 300 кількості парламентарів та зняття депутатської недоторканності. Відповідні результати соцопитування оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг", передає УНН.

Згідно з результатами опитування, абсолютна більшість опитаних (понад 90%) підтримують ініціативи стосовно дострокового припинення повноважень народного депутата за кнопкодавство та прогули, зменшення кiлькостi народних депутатiв з 450 до 300 та зняття депутатської недоторканностi.

Крім того, понад 70% українців підтримують надання законодавчої ініціативи громадянам України, розширення повноважень Президента щодо призначення керiвникiв Нацiонального антикорупцiйного бюро (НАБУ) та Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури (САП), а також збiльшення кiлькостi уповноважених з прав людини (омбудсменiв). Близько двох третин громадян виступають за закрiплення в Конституцiї норми про вибори народних депутатiв за пропорцiйною виборчою системою та скасування адвокатської монополiї.

Довідка. Наведені дані були отримані в результаті соціологічного опитування, проведеного 6-10 вересня соціологічною групою "Рейтинг" серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, перед голосування за відповідний законопроект Президент України Володимир Зеленський під час виступу з парламентської трибуни заявив, що 90% громадян України вимагає зняття недоторканності з народних депутатів, оскільки наразі депутатський мандат дозволяє багатьом з них уникати, в тому числі, кримінальної відповідальності за скоєні злочини.

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