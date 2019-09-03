Зеленський заявив, що зняття недоторканості з нардепів вимагає 90% українців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. 90% громадян України вимагає зняття недоторканості з народних депутатів, оскільки наразі депутатський мандат дозволяє багатьом з них уникати, в тому числі, кримінальної відповідальності за скоєні злочини. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу з парламентської трибуни, передає кореспондент УНН.
“Якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-який інший злочин, він повинен нести відповідальність. Це парламент, а не малина, де можна 5 років ховатись під куполом... Зняття недоторканості вимагає зараз 90% громадян України”, — зазначив Зеленський.
За його словами, народні депутати протягом майже 20 років обіцяють населенню зняти депутатську недоторканість, а потім “провалюють” голосування й знову обіцяють це зроби на чергових виборах.
При цьому він зазначив, що після скасування недоторканності парламентарі не будуть нести відповідальності за свої політичні рішення, а лише зможуть нести кримінальну відповідальність у разі скоєння злочину.
Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок, 3 вересня, планує розглянути законопроект про внесення змін до Конституції України щодо зняття недоторканності з народних депутатів, щоб прийняти його в цілому як закон.