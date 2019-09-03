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6 марта, 17:12 • 128650 просмотра

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6 марта, 17:07 • 119880 просмотра

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Зеленский заявил, что снятие неприкосновенности с нардепов требует 90% украинский

Зеленский заявил, что снятие неприкосновенности с нардепов требует 90% украинский

Киев  •  УНН

 • 9414 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. 90% граждан Украины требует снятия неприкосновенности с народных депутатов, поскольку сейчас депутатский мандат позволяет многим из них избежать, в том числе, уголовной ответственности за совершенные преступления. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления с парламентской трибуны, передает корреспондент УНН.

“Если депутат сбивает человека или крышует добычу янтаря, или совершает любой другой преступление, он должен нести ответственность. Это парламент, а не малина, где можно 5 лет прятаться под куполом... Снятие неприкосновенности требует сейчас 90% граждан Украины”, — отметил Зеленский.

По его словам, народные депутаты в течение почти 20 лет обещают населению снять депутатскую неприкосновенность, а затем “проваливают” голосования и снова обещают это сделай на очередных выборах.

При этом он отметил, что после отмены неприкосновенности парламентарии не будут нести ответственности за свои политические решения, а только смогут нести уголовную ответственность в случае совершения преступления.

Напомним, Верховная Рада во вторник, 3 сентября, планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов, чтобы принять его в целом как закон.

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