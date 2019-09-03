Зеленский заявил, что снятие неприкосновенности с нардепов требует 90% украинский

“Если депутат сбивает человека или крышует добычу янтаря, или совершает любой другой преступление, он должен нести ответственность. Это парламент, а не малина, где можно 5 лет прятаться под куполом... Снятие неприкосновенности требует сейчас 90% граждан Украины”, — отметил Зеленский.

По его словам, народные депутаты в течение почти 20 лет обещают населению снять депутатскую неприкосновенность, а затем “проваливают” голосования и снова обещают это сделай на очередных выборах.

При этом он отметил, что после отмены неприкосновенности парламентарии не будут нести ответственности за свои политические решения, а только смогут нести уголовную ответственность в случае совершения преступления.

Напомним, Верховная Рада во вторник, 3 сентября, планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов, чтобы принять его в целом как закон.