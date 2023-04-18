Absolut Vodka прекращает экспорт в россию из-за негативной реакции Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Pernod Ricard приостановит экспорт водки Absolut в россию после того, как она столкнулась с бурей критики со стороны политиков и призывов бойкотировать ее напитки со стороны известных ресторанов на родине этого спиртного напитка в Швеции. Об этом пишет FT, передает УНН.
Детали
Группа, которую контролирует французская семья, возобновила некоторые поставки водки в россию после их остановки в марте 2022 года.
Компания заявила, что перезапустила ограниченное распространение, чтобы «защитить свою местную команду от любой местной уголовной ответственности». Компания заявила, что сотрудники могут быть привлечены к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство операций в россии.
Однако реакция в Швеции была быстрой. Svenska Brasserier, которая управляет восемью ресторанами в Швеции, включая Riche и Sturehof в Стокгольме, прекратила продажу всей продукции Pernod.
Бьорн Седер, депутат от националистической партии «Шведские демократы», которая поддерживает правое правительство в Стокгольме, написал в Твиттере: «Позор вам! Хватит покупать водку Absolut».
К нему присоединились шведские политики, которые раскритиковали решение французского производителя напитков.
Бойкот распространился на соседнюю Финляндию, где Restel, группа, которая владеет более чем 200 ресторанами, заявила в понедельник, что временно запретила всю продукцию Pernod Ricard.
Pernod Ricard, второй по объему продаж производитель напитков в мире, купил Absolut, второй по величине бренд водки в мире, в 2008 году за 5,6 млрд евро у правительства Швеции.
После того, как зарегистрированная в Париже группа приостановила все поставки в россию в прошлом году, ее российская дистрибьюторская сеть работала на ранее существовавших запасах. По словам представителя, как только эти запасы закончились, компания начала пополнение запасов.
Другие бренды Pernod Ricard — преимущественно крупноформатные виски и водки, а также спирт «Арарат» — продолжают отправляться в россию. До вторжения на страну приходилось около 3 процентов продаж Pernod Ricard, и с тех пор эта доля снизилась, а расходы на маркетинг в стране были прекращены.
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