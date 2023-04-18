Absolut Vodka прекращает экспорт в россию из-за негативной реакции Швеции

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Pernod Ricard приостановит экспорт водки Absolut в россию после того, как она столкнулась с бурей критики со стороны политиков и призывов бойкотировать ее напитки со стороны известных ресторанов на родине этого спиртного напитка в Швеции. Об этом пишет FT, передает УНН.