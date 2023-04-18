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Absolut Vodka припиняє експорт до росії через негативну реакцію Швеції

Absolut Vodka припиняє експорт до росії через негативну реакцію Швеції

Київ • УНН

 • 601642 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Pernod Ricard призупинить експорт горілки Absolut до росії після того, як вона зіткнулася з бурею критики з боку політиків та закликів бойкотувати її напої з боку відомих ресторанів на батьківщині цього спиртного напою у Швеції. Про це пише FT, передає УНН.

Деталі

Група, яку контролює французька сім'я, відновила деякі поставки горілки до росії після їх зупинки в березні 2022 року.

Компанія заявила, що перезапустила обмежене поширення, щоб «захистити свою місцеву команду від будь-якої місцевої кримінальної відповідальності». Компанія заявила, що співробітники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за навмисне банкрутство операцій у росії.

Проте реакція у Швеції була швидкою. Svenska Brasserier, яка керує вісьмома ресторанами у Швеції, включаючи Riche та Sturehof у Стокгольмі, припинила продаж усієї продукції Pernod.

Бьорн Седер, депутат від націоналістичної партії «Шведські демократи», яка підтримує правий уряд у Стокгольмі, написав у Твіттері: «Ганьба вам! Досить купувати горілку Absolut».

До нього приєдналися шведські політики, які розкритикували рішення французького виробника напоїв.

Бойкот поширився на сусідню Фінляндію, де Restel, група, яка володіє більш ніж 200 ресторанами, заявила у понеділок, що тимчасово заборонила всю продукцію Pernod Ricard.

Pernod Ricard, другий за обсягом продажів виробник напоїв у світі, купив Absolut, другий за величиною бренд горілки у світі, у 2008 році за 5,6 млрд євро в уряду Швеції.

Після того, як зареєстрована в Парижі група призупинила всі поставки до росії минулого року, її російська дистриб'юторська мережа працювала на запасах, що існували раніше. За словами представника, щойно ці запаси закінчилися, компанія почала поповнення запасів.

Інші бренди Pernod Ricard — переважно великоформатні віскі та горілки, а також спирт «Арарат» — продовжують вирушати до росії. До вторгнення на країну припадало близько 3 відсотків продажів Pernod Ricard, і з того часу ця частка знизилася, а витрати на маркетинг у країні були припинені.

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