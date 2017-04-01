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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40274 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102296 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156474 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116454 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116461 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112521 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Яценюк задекларировал более 2 млн грн своих доходов за прошлый год

А.Яценюк задекларировал более 2 млн грн своих доходов за прошлый год

Киев  •  УНН

 • 14146 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Арсений Яценюк согласно законодательству подал электронную декларацию о доходах и расходах за прошлый год. Об этом свидетельствуют данные реестра е-деклараций, передает УНН.

Общая сумма собственного дохода Арсения Яценюка за 2016 составила 2223883 гривен. В эту сумму входит заработная плата за время пребывания на посту премьер-министра Украины (117598 гривен), проценты по банковским депозитам: 5201 гривна в "Ощадбанке", 37252 гривен в "Райффайзен Банк Аваль", 1463832 гривен в ПАО "Фортуна-Банк", а также доход от предоставления имущества в аренду 600 000 гривен.

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Совокупный доход жены Арсения Яценюка Терезии Яценюк за 2016 составил 1396757 гривен. В эту сумму входит доход от предпринимательской деятельности (1076210 гривны) и проценты по банковским депозитам (320547 гривен в ПАО "Международный инвестиционный банк").

В декларации указано военные облигации на сумму 100 192 гривны, которые Арсений Яценюк приобрел в 2014 году.

Арсений Яценюк не недвижимости за рубежом, оффшорных компаний и счетов в иностранных банках и любых других активов, не указанные в декларации.

Как и прежде, он является владельцем земельного участка в Украине площадью 3031 квадратных метров (уточнено по данным Государственного земельного кадастра), жилого дома и гаража общей площадью 343,5 квадратных метров, трех квартир общей площадью 342 квадратных метра (две в Киеве и доля в квартире в Черновцах), садового дома площадью 114,5 квадратных метров, машиноместа в Киеве на 13,4 метра квадратных.

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В декларации отмечается право Терезии Яценюк на бесплатное пользование жилым помещением площадью 185,2 метра квадратных, принадлежащее на праве собственности Гур Светлане Никитичне с 2004 года.

Кроме того, Терезия Яценюк с целью осуществления предпринимательской деятельности имеет право на пользование нежилым помещением площадью 172,5 квадратных метра, принадлежащей Яценюк Марии Григорьевне с 2004 года.

В собственности Арсения Яценюка находится автомобиль Mercedes S 2010 года выпуска.

В собственности жены - автомобиль Range Rover 2012 выпуска.

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Арсений Яценюк отметил также, что на правах аренды пользуется автомобилем Toyota Sequoia 2010 года выпуска.

Сумма средств на счетах в банках у Арсения Яценюка составляет: 500 000 долларов США в "Ощадбанке", 64703 долларов США в ПАО "Райффайзен Банк Аваль", 3578885 гривен в ПАО "Банк Форум", 486909 долларов США в ПАО " Фортуна-Банк ", 590147 гривен в ПАО" Фортуна-Банк ". Все средства, размещенные на счетах в проблемных банках, остались в этих финансовых учреждениях.

Размер взносов в уставный капитал Общества с дополнительной ответственностью "Черновицкий завод железобетонных изделий на конструкций" - 24 975 гривен (6,05% от общего капитала).

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На банковских счетах Терезии Яценюк насчитывается: 139358 долларов США в ПАО "Международный инвестиционный банк", остаток на карточном счете в ОАО "Международный инвестиционный банк" 2062 долларов США, на текущем счете ПАО "Фортуна-Банк" 10951 гривна.

Арсений Яценюк задекларировал 300 000 гривен и 475 000 долларов США наличными. В его жены - 130 000 гривен и 180 000 евро.

Арсений Яценюк также задекларировал ружье комбинированную BLAZER, которая принадлежит ему с 2011 года, коллекцию из 10 картин, собранную им начиная с 1995 года, коллекцию украинских и иностранных монет с не банковских и банковских металлов, собранную им начиная с 1996 года, часы Breguet, два комплекты каминных часов, библиотеку с старопечатных и современных книг украинского и иностранного издания разных авторов.

Также в декларации указаны 5 наборов женских украшений и часы женские Winston, принадлежащих Терезии Яценюк.

В разделе "Финансовые обязательства" Арсений Яценюк отметил предварительный договор (опцион) 2013 с Княжицкий Л. Ф. на приобретение корпоративных прав на сумму 3788700 гривен.

Среди нематериальных активов Арсений Яценюк отметил авторское право на книгу "Банковская тайна времен оранжевой революции", а также право на следующие торговые марки или коммерческие наименования: "Союз демократических сил", "СОЮЗ демократических сил", СДС, "Фронт перемен", ФЗ, ФП, АРСЕНИЙ, Арсений Яценюк, Блок Арсения Яценюка, НОВЫЙ КУРС, НОВЫЙ КУРС, ИЗМЕНЕНИЯ БУДУЩЕЕ, ИЗМЕНЕНИЯ СВОЕ БУДУЩЕЕ, Фронт перемен (графические изображения).

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