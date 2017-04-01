А.Яценюк задекларував більше 2 млн грн своїх доходів за минулий рік

Загальна сума власного доходу Арсенія Яценюка за 2016 рік становила 2 223 883 гривень. У цю суму входить заробітна плата за час перебування на посаді Прем’єр-міністра України (117 598 гривень), відсотки за банківськими депозитами: 5 201 гривня в “Ощадбанку”, 37 252 гривень в “Райффайзен Банк Аваль”, 1 463 832 гривень в ПАТ “Фортуна-Банк”, а також дохід від надання майна в оренду 600 000 гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент подав е-декларацію за 2016 рік: більше 127 млн грн доходів, 84 картини

Сукупний дохід дружини Арсенія Яценюка Терезії Яценюк за 2016 рік становив 1 396 757 гривень. У цю суму входить дохід від підприємницької діяльності (1 076 210 гривні) та відсотки за банківськими депозитами (320 547 гривень в ПАТ “Міжнародний інвестиційний банк”).

У декларації зазначено військові облігації на суму 100 192 гривні, які Арсеній Яценюк придбав у 2014 році.

Арсеній Яценюк не має нерухомості за кордоном, офшорних компаній та рахунків в іноземних банках та будь-яких інших активів, що не зазначені в декларації.

Як і раніше, він є власником земельної ділянки в Україні площею 3031 квадратних метрів (уточнено за даними Державного земельного кадастру), житлового будинку та гаража загальною площею 343,5 метрів квадратних, трьох квартир загальною площею 342 квадратні метри (дві в Києві та частка в квартирі у Чернівцях), садового будинку площею 114,5 квадратних метрів, машиномісця у Києві на 13,4 метра квадратні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: О.Турчинов задекларував 735 тис. дол. готівки та 27 церковних книг

У декларації зазначається право Терезії Яценюк на безоплатне користування житловим приміщенням площею 185,2 метра квадратних, що належить на праві власності Гур Світлані Микитівні з 2004 року.

Крім того, Терезія Яценюк з метою здійснення підприємницької діяльності має право на користування нежитловим приміщенням площею 172,5 квадратних метри, що належить Яценюк Марії Григорівні з 2004 року.

У власності Арсенія Яценюка перебуває автомобіль Mercedes S 2010 року випуску.

У власності дружини — автомобіль Range Rover 2012 року випуску.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В.Гонтарева задекларувала 57 млн грн доходів

Арсеній Яценюк зазначив також, що на правах оренди користується автомобілем Toyota Sequoia 2010 року випуску.

Сума коштів на рахунках у банках в Арсенія Яценюка становить: 500 000 доларів США в “Ощадбанку”, 64 703 доларів США в ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, 3 578 885 гривень в ПАТ “Банк Форум”, 486 909 доларів США в ПАТ “Фортуна-Банк”, 590 147 гривень в ПАТ “Фортуна-Банк”. Всі кошти, розміщені на рахунках у проблемних банках, залишилися в цих фінансових установах.

Розмір внесків до статутного капіталу Товариства з додатковою відповідальністю “Чернівецький завод залізобетонних виробів на конструкцій” — 24 975 гривень (6,05% від загального капіталу).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За минулий рік український прем'єр отримав 281 тис.грн зарплатні

На банківських рахунках Терезії Яценюк налічується: 139 358 доларів США в ПАТ “Міжнародний інвестиційний банк”, залишок на картковому рахунку в ПАТ “Міжнародний інвестиційний банк” 2 062 доларів США, на поточному рахунку ПАТ “Фортуна-Банк” 10 951 гривня.

Арсеній Яценюк задекларував 300 000 гривень та 475 000 доларів США готівкою. В його дружини — 130 тисяч гривень та 180 тисяч євро.

Арсеній Яценюк також задекларував рушницю комбіновану BLAZER, яка належить йому з 2011 року, колекцію з 10 картин, зібрану ним починаючи з 1995 року, колекцію українських та іноземних монет з не банківських та банківських металів, зібрану ним починаючи з 1996 року, годинник Breguet, два комплекти камінних годинників, бібліотеку зі стародруків та сучасних книг українського та іноземного видання різних авторів.

Також в декларації зазначені 5 наборів жіночих прикрас та годинник жіночий Winston, які належать Терезії Яценюк.

У розділі “Фінансові зобов’язання” Арсеній Яценюк зазначив попередній договір (опціон) 2013 року з Княжицькою Л. Ф. на придбання корпоративних прав на суму 3 788 700 гривень.

Серед нематеріальних активів Арсеній Яценюк зазначив авторське право на книгу “Банківська таємниця часів помаранчевої революції”, а також право на наступні торгові марки чи комерційні найменування: “СОЮЗ ДЕМОКРАТИЧНИХ СИЛ”, “СОЮЗ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ”, СДС, “Фронт змін”, ФЗ, ФП, АРСЕНІЙ, АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, БЛОК АРСЕНІЯ ЯЦЕНЮКА, НОВИЙ КУРС, НОВЫЙ КУРС, ЗМІНИ МАЙБУТНЄ, ЗМІНИ СВОЄ МАЙБУТНЄ, ФРОНТ ЗМІН (графічні зображення).