А.Яценюк задекларував більше 2 млн грн своїх доходів за минулий рік

ukru
27 березня, 18:53 • 76486 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 101946 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 116094 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 124582 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 175244 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 122298 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110486 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134204 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121365 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123450 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.4 м/с
88 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: перелік населених пунктів

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: перелік населених пунктів

27 березня, 19:04 • 25495 перегляди
Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

27 березня, 19:08 • 26796 перегляди
Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

27 березня, 19:22 • 28814 перегляди
Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

27 березня, 19:37 • 36481 перегляди
На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

27 березня, 20:15 • 22513 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 76490 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 129367 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 175245 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 200381 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 211408 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 86121 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116578 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142648 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132290 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162810 перегляди
Актуальне
А.Яценюк задекларував більше 2 млн грн своїх доходів за минулий рік

А.Яценюк задекларував більше 2 млн грн своїх доходів за минулий рік

Київ • УНН

 • 14150 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Арсеній Яценюк згідно з законодавством подав електронну декларацію про доходи та видатки за минулий рік. Про це свідчать дані реєстру е-декларацій, передає УНН.

Загальна сума власного доходу Арсенія Яценюка за 2016 рік становила 2 223 883 гривень. У цю суму входить заробітна плата за час перебування на посаді Прем’єр-міністра України (117 598 гривень), відсотки за банківськими депозитами: 5 201 гривня в “Ощадбанку”, 37 252 гривень в “Райффайзен Банк Аваль”, 1 463 832 гривень в ПАТ “Фортуна-Банк”, а також дохід від надання майна в оренду 600 000 гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент подав е-декларацію за 2016 рік: більше 127 млн грн доходів, 84 картини

Сукупний дохід дружини Арсенія Яценюка Терезії Яценюк за 2016 рік становив 1 396 757 гривень. У цю суму входить дохід від підприємницької діяльності (1 076 210 гривні) та відсотки за банківськими депозитами (320 547 гривень в ПАТ “Міжнародний інвестиційний банк”).

У декларації зазначено військові облігації на суму 100 192 гривні, які Арсеній Яценюк придбав у 2014 році.

Арсеній Яценюк не має нерухомості за кордоном, офшорних компаній та рахунків в іноземних банках та будь-яких інших активів, що не зазначені в декларації.

Як і раніше, він є власником земельної ділянки в Україні площею 3031 квадратних метрів (уточнено за даними Державного земельного кадастру), житлового будинку та гаража загальною площею 343,5 метрів квадратних, трьох квартир загальною площею 342 квадратні метри (дві в Києві та частка в квартирі у Чернівцях), садового будинку площею 114,5 квадратних метрів, машиномісця у Києві на 13,4 метра квадратні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: О.Турчинов задекларував 735 тис. дол. готівки та 27 церковних книг

У декларації зазначається право Терезії Яценюк на безоплатне користування житловим приміщенням площею 185,2 метра квадратних, що належить на праві власності Гур Світлані Микитівні з 2004 року.

Крім того, Терезія Яценюк з метою здійснення підприємницької діяльності має право на користування нежитловим приміщенням площею 172,5 квадратних метри, що належить Яценюк Марії Григорівні з 2004 року.

У власності Арсенія Яценюка перебуває автомобіль Mercedes S 2010 року випуску.

У власності дружини — автомобіль Range Rover 2012 року випуску.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В.Гонтарева задекларувала 57 млн грн доходів

Арсеній Яценюк зазначив також, що на правах оренди користується автомобілем Toyota Sequoia 2010 року випуску.

Сума коштів на рахунках у банках в Арсенія Яценюка становить: 500 000 доларів США в “Ощадбанку”, 64 703 доларів США в ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, 3 578 885 гривень в ПАТ “Банк Форум”, 486 909 доларів США в ПАТ “Фортуна-Банк”, 590 147 гривень в ПАТ “Фортуна-Банк”. Всі кошти, розміщені на рахунках у проблемних банках, залишилися в цих фінансових установах.

Розмір внесків до статутного капіталу Товариства з додатковою відповідальністю “Чернівецький завод залізобетонних виробів на конструкцій” — 24 975 гривень (6,05% від загального капіталу).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За минулий рік український прем'єр отримав 281 тис.грн зарплатні

На банківських рахунках Терезії Яценюк налічується: 139 358 доларів США в ПАТ “Міжнародний інвестиційний банк”, залишок на картковому рахунку в ПАТ “Міжнародний інвестиційний банк” 2 062 доларів США, на поточному рахунку ПАТ “Фортуна-Банк” 10 951 гривня.

Арсеній Яценюк задекларував 300 000 гривень та 475 000 доларів США готівкою. В його дружини — 130 тисяч гривень та 180 тисяч євро.

Арсеній Яценюк також задекларував рушницю комбіновану BLAZER, яка належить йому з 2011 року, колекцію з 10 картин, зібрану ним починаючи з 1995 року, колекцію українських та іноземних монет з не банківських та банківських металів, зібрану ним починаючи з 1996 року, годинник Breguet, два комплекти камінних годинників, бібліотеку зі стародруків та сучасних книг українського та іноземного видання різних авторів.

Також в декларації зазначені 5 наборів жіночих прикрас та годинник жіночий Winston, які належать Терезії Яценюк.

У розділі “Фінансові зобов’язання” Арсеній Яценюк зазначив попередній договір (опціон) 2013 року з Княжицькою Л. Ф. на придбання корпоративних прав на суму 3 788 700 гривень.

Серед нематеріальних активів Арсеній Яценюк зазначив авторське право на книгу “Банківська таємниця часів помаранчевої революції”, а також право на наступні торгові марки чи комерційні найменування: “СОЮЗ ДЕМОКРАТИЧНИХ СИЛ”, “СОЮЗ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ”, СДС, “Фронт змін”, ФЗ, ФП, АРСЕНІЙ, АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, БЛОК АРСЕНІЯ ЯЦЕНЮКА, НОВИЙ КУРС, НОВЫЙ КУРС, ЗМІНИ МАЙБУТНЄ, ЗМІНИ СВОЄ МАЙБУТНЄ, ФРОНТ ЗМІН (графічні зображення).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.32
Bitcoin
$86,791.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,115.12
Ethereum
$1,999.93