А.Ярмоленко может пропустить матч Лиги Чемпионов против "Бенфики"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко может пропусти матч 4-го тура Лиги Чемпионов против "Бенфики", передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.
"По сообщению медицинской службы "Динамо", несколько дней назад, Андрей Ярмоленко на одной из тренировок неудачно ковырнул ногой землю, и у него случился рецидив старой травмы - боковой связки внутриколинного сустава.
Упражнения он отработал до конца, а потом пожаловался. Была срочно проведена диагностика и найдена проблема - рецидив.
Медики решили не рисковать, а провести необходимое лечение, для чего понадобится 7-10 дней, так что участие Андрея в следующем матче Лиги чемпионов против "Бенфики" пока остается под вопросом", - говорится в сообщении.
Напомним, главный тренер "Динамо" Киев Сергей Ребров, на послематчевой пресс-конференции после победы в 1/8 финала Кубка Украины над луганской "Зарей", объяснил отсутствие Андрея Ярмоленко в заявке на матч.