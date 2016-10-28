А.Ярмоленко может пропустить матч Лиги Чемпионов против "Бенфики"

"По сообщению медицинской службы "Динамо", несколько дней назад, Андрей Ярмоленко на одной из тренировок неудачно ковырнул ногой землю, и у него случился рецидив старой травмы - боковой связки внутриколинного сустава.

Упражнения он отработал до конца, а потом пожаловался. Была срочно проведена диагностика и найдена проблема - рецидив.

Медики решили не рисковать, а провести необходимое лечение, для чего понадобится 7-10 дней, так что участие Андрея в следующем матче Лиги чемпионов против "Бенфики" пока остается под вопросом", - говорится в сообщении.

Напомним, главный тренер "Динамо" Киев Сергей Ребров, на послематчевой пресс-конференции после победы в 1/8 финала Кубка Украины над луганской "Зарей", объяснил отсутствие Андрея Ярмоленко в заявке на матч.