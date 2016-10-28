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А.Ярмоленко може пропустити матч Ліги Чемпіонів проти "Бенфіки"

А.Ярмоленко може пропустити матч Ліги Чемпіонів проти "Бенфіки"

Київ • УНН

 • 10071 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко може пропусти матч 4-го туру Ліги Чемпіонів проти "Бенфіки", передає УНН з посиланням на прес-службу киян.

"За повідомленням медичної служби "Динамо", кілька днів тому, Андрій Ярмоленко на одному з тренувань невдало колупнув ногою землю, і у нього стався рецидив старої травми – бічної зв'язки внутриколінного суглоба.

Заняття він відпрацював до кінця, а потім поскаржився. Була терміново проведена діагностика і знайдена проблема – рецидив.

Медики вирішили не ризикувати, а провести необхідне лікування, для чого знадобиться 7-10 днів, так що участь Андрія у наступному матчі Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" поки залишається під питанням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Київ Сергій Ребров, на післяматчевій прес-конференції після перемоги в 1/8 фіналку Кубку України над луганською "Зорею", пояснив відсутність Андрія Ярмоленка в заявці на матч.

Українські Національні Новини

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