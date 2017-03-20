А.Рева: 7,4 млн домохозяйств воспользовались субсидиями

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 31442 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102179 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117618 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176508 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129163 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124352 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116953 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106454 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107499 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103902 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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А.Рева: 7,4 млн домохозяйств воспользовались субсидиями

А.Рева: 7,4 млн домохозяйств воспользовались субсидиями

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В течение текущего отопительного сезона субсидиями воспользовались 7,4 млн домохозяйств. Об этом в ходе заседания Совета регионального развития заявил Министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.

"В течение нынешнего отопительного периода 7,4 млн домохозяйств воспользовались государственной поддержкой", - заявил А.Рева.

По его словам, работа над усовершенствованием программы жилищных субсидий продолжится в 2017 году, в частности в сфере их адресности поддержки.

Также планируется, по данным министра, реформирование системы предоставления льгот.

"Главное - это обеспечение принципа "деньги ходят за человеком", - сказал А.Рева.

Как сообщал УНН, "теплые кредиты" в Украине получили 118 тыс. домохозяйств.

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