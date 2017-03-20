А.Рева: 7,4 млн домохозяйств воспользовались субсидиями

"В течение нынешнего отопительного периода 7,4 млн домохозяйств воспользовались государственной поддержкой", - заявил А.Рева.

По его словам, работа над усовершенствованием программы жилищных субсидий продолжится в 2017 году, в частности в сфере их адресности поддержки.

Также планируется, по данным министра, реформирование системы предоставления льгот.

"Главное - это обеспечение принципа "деньги ходят за человеком", - сказал А.Рева.

Как сообщал УНН, "теплые кредиты" в Украине получили 118 тыс. домохозяйств.