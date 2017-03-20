А.Рева: 7,4 млн домогосподарств скористалися субсидіями

"Протягом нинішнього опалювального періоду 7,4 млн домогосподарств скористались державною підтримкою",- заявив А.Рева.

За його словами, робота над удосконаленням програми житлових субсидій продовжиться у 2017 році, зокрема у сфері їх адресності підтримки.

Також планується, за даними міністра, реформування системи надання пільг.

"Головне – це забезпечення принципу "гроші ходять за людиною",- сказав А.Рева.

Як повідомляв УНН, "теплі кредити" в Україні отримали 118 тис. домогосподарств.