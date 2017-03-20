А.Рева: 7,4 млн домогосподарств скористалися субсидіями
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Протягом поточного опалювального сезону субсидіями скористалися 7,4 млн домогосподарств. Про це в ході засідання Ради регіонального розвитку заявив Міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
"Протягом нинішнього опалювального періоду 7,4 млн домогосподарств скористались державною підтримкою",- заявив А.Рева.
За його словами, робота над удосконаленням програми житлових субсидій продовжиться у 2017 році, зокрема у сфері їх адресності підтримки.
Також планується, за даними міністра, реформування системи надання пільг.
"Головне – це забезпечення принципу "гроші ходять за людиною",- сказав А.Рева.
Як повідомляв УНН, "теплі кредити" в Україні отримали 118 тис. домогосподарств.